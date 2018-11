Rüyada at görmek ne anlama gelir?

Rüyada at görmek murattir. Rüyada atın görülmesi murada nailiyet ile tâbir olunur. Rüyada at görmek ile ilgili farklı tabir ve yorumlar bulunmaktadır. Rüyada at görmek rütbe, makam ve yolculuğa işaret eder. Ata binmeye ehil olmayan biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir.

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada at görmek, izz ü şeref ve devlete delâlet eder.

Kirmani de demiştir ki: Rüyada at ayrıca düşmanı ve rakibinizi yenmeye de işarettir.

Rüyada at görmek nedir

Rüyada at görmek, her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir. Ayrıca rüyada at güzel evdir. Rüyada görülen kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. Rüyasında at gören bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda cihada işarettir.

Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir.

Rüyada at görmek bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.

Rüyada beyaz at görmek

Düşmana galip gelmeye işarettir. Rüyada siyah at görmek ise saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa işarettir.

Kirmani ye göre: Beyaz at görmek dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara delildir. Rüyasında beyaz ata bindiğini gören şerefe ulaşır fakat biraz hüzünlenir.

Rüyada beyazımsı gri renkli bir at görmek

Kazançli islerin pesinden koşmaya yorumlanır. Beyazlığı siyahlığından çok olan at, dindar bir kadındır. Beyazlığı siyahlığından fazla olan ata bindiğini gören, dindar bir kadınla evlenir.

Rüyada ata binmek

Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre delâlet eder. Doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla evlenme ye delâlet eder. Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Bazan da at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delâlet eder. Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek, hayır ve berekettir. Bekarın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Sağlıklı bir ata bindiğinizi gördüyseniz yaşamda çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını bulacağınız anlamındadır. Ata binen kimsenin hanımı Hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder.

Siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Ata binen bir kimsenin isteği hemen yerine gelir. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir.

Kirmani ye göre: doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin fazlalığına, doru taya bindiğini görmek de zengin bir kadınla evlenmeye işarettir.

Bir başka rivayete görede: Rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder.

Rüyada taya binmek

Bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir. Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibar, mevkisi yükselir. Kir ata bindiğini gören kimse kisa süre içinde evlenir. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delâlet eder. Eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir. Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delâlet eder.

Rüyada kızıl at görmek

Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet eder. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın ile tâbir olunur.

Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:

- Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, harp ve gı-tale delâlet eder.

Rüyada alnı beyaz şekilli ayaklı at görmek

Rüyasında alnı beyaz ve dört ayağı sekil bir ata bindiğini ve ata binmeye de layık bir elbise ile bir şeyi talep etmek için yavaş, yavaş yürüdüğünü görse, o kimse halk arasında izzet ve şerefe yahut saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz.

Rüyada atın ısırması

Rüyada atın kendisini ısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder. Rüyada at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür.

Rüyada ölmüş at görmek

Ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur.

Rüyada kanatlı at görmek

Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terk edilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir. Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir.

Rüyada ölü at görmek

Rüyada ölü at görmek zarara işarettir. bağlı at mevkiinin değişmemesine; rüyada at satmak ise kavgaya; rüyada at dövmek hapse girileceğine, suda at görmek ise dedikoduya işarettir. At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına işarettir. Rüyada atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder.

Tabirciler atin rengine göre rüyaları yorumlarlar. Yağız yani siyah at büyüklük ve maldır.

Kula at; hastalik ile tabir olunur. Kula ata bindiğini gören hasta olur. Eger bindiği dişi tay ise hastalikli ve hazin tabiatli bir kadınla evlenir.

Rüyada Kır at görmek

Kır at hayir ve berekettir. Eger bindiği dişi tay ise güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir. Ablak yani demiri kir renginde bir at görmek şöhretle tabir olunur. Rüyasında demiri kir renginde ata bindiğini gören halk arasında hayırla ün yapar. Demiri kir ve alni akıtmalı bir hayvanin üzerine binmek istediğini görmek, Büyük bir kimsenin islerine karışacağına, demiri kir bir ati olup bunu başka bir renge boyadığını görmek hayra delalet eder.

Ebu Sait El Vaiz e göre: demiri kir at ve beygir görmek ve binmek öteki renklerden daha aşağı tabir olunur. Çünkü kıymetinde diğer renklerdeki hayvanlardan daha ucuz ve itibarsizdir. Demiri kir ata binmiş olduğunu gören her isinde zorluğa uğrar.

Rüyada cins ve genç at görmek

Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, Rüya sahibinin iktidarinin artmasına, rızkının çoğalmasına, koyu kirmizi veya kül renginde yasli bir at görmek ise, islerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder.

Rüyada gemsiz ata binmek

Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir.

Rüyada huysuz ve azgın ata binmek

Rüyada huysuz ve azgın ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalanci bir kimse ile ilişki kurmasına ve bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder. Eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği islerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder.

Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tabir olunur.

Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete nailiyete delâlet eder. At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir.

Rüyada attan düşmek

Attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya Aile hayatinda geçimsizlikler olur.

Rüyada at satın almak

Pazardan bir at satin aldığını gören kimse, eger memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir kadındır. Bir kısrağa bindiğini veya satin aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eger rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder. Bir başka rivayete göre ise; Rüyada yaninda at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder.

Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yasar. Bekar olan kimse k​ısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asilli bir kadınla evlenir. Asil olan asılsıza nispetle şereflidir. Bazen de at, güzel yapılmış eve delalet eder. Kir at, düşmana galip gelmektir.

Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen kumeytu kelimesi, içkinin isimlerindendir. Bir kimse başkasının atina binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini isler, özellikle mezkur at meshur ve bilinen at, rüyayi gören de ona binmeye layık olursa. Kısrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığım gören kimse, hanimini boşar. Tekrar binmek niyetiyle bir isi için atindan indiğini ve atinin eğerinin de yaninda olduğunu gören kimse ise haniminin hayızlı olusu sebebiyle ondan nefsini menetmesine delalet eder.

Eger başka bir kısrağa binmek üzere mezkur attan indiğini gören kimse, hanimi üzerine başka bir kadını daha nikah eder. Yahut ikinci atin kıymeti nispetince bir cariye alir. Eger kısraktan indiği zaman nefret ederek arkasini dönüp yürüse yahut indiği zaman yere kan olarak sidik etse, o kimse hanımından ayrılarak zina ile meşgul olmasına delalet eder.

Halis kızıl kısrak, dindar, neseli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Alaca kısrak, güzellik ve mal ile meshur bir kadındır.

Her tarafi, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neseli, sevinçli bir kadındır.

Bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlaksiz bir kadınla evlenir. Yahut sebati olmayan bir isi üzerine alir.

Atlardan ve üzerine semer vurulan hayvanlardan beyazlığı siyahlığına galip at, velayet? delalet eder. Hayvanların siyahi izzet ve şereftir.

Kendisi sari, yelesi ve kuyruğu kızıl olanı, matem veya gelin için toplanmış bir takım kadınlara delalet eder. Bazen de bu rüya deve üzerindeki yüklere delalet eder. Bir kimse bir takım atlara malik olduğunu veya onlari otlattığını görse, arkadaşları arasında makbul olur. Rüyada görülen at, bahadir, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur. At, ortaktir. Bir kimse kendi yaninda veya evinde bir atin telef olduğunu görse, bir insanin vefatına delalet eder. Eger bindiği at siyah olursa, o kimsenin kıymeti ve şerefi büyük, devlet ve saltanati şiddetli ve; kuvvetli olur. Çünkü siyah at, mal, devlet, saltanat ve ululuktur. Bindiği atin yelesi, kuyruğu ve sair yeri kızıl olursa, o kimsenin bos islerle uğraşma, oyun, kan dökme ve kavga gibi şeylere meyli ve hevesi olur. Katı ve sert basli olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Yürütülmek, istendiği zaman duran at, bir isi benimsemeyip tembel olan ve islerinde tembellik gösteren insana delalet eder.

Atın altinin ve kuyruğunun beyazlığı, saltanatin şereflisidir. Atin insansızı ve hareketinin azlığı, sultan için harbe ve elinde bulunan şeyin azlığına ve düşmanının ona zafer bulmasına delalet eder. Atin kuyruğunun kıllarının çok olması, rüya sahibinin evlat ve akrabasinin çokluğuna delalet eder.

Sultan olan bir kimse, atinin kendisiyle çekiştiğini görse, tebaasından birisinin sultana karsi çıkması ve isyan etmesine delalet eder; Eger rüyayi gören tüccar ise, ortağı ona isyan eder. Ve onun aleyhinde bulunur. Atin sıçraması, bir hususta meyletmeye, bir tarafi tercih etmeye, ihtiyacına tezce ulaşmaya delalet eder. Bir ati sevk ettiğini gören kimse, şerefli bir adama hizmet etme arzusunda bulunur