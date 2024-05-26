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T.C. KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2024/146 Esas

DAVACI : MEHE TAMA

DAVALI : ADNAN TAMA

DAVA : BOŞANMA

DAVA TARİHİ : 13.02.2024

Davacı Mehe Tama tarafından davalı Adnan Tama aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Adnan Tama'ya bir türlü dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, şahsın ceza evinden firar ettiği,tebligata yarar açık adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 2024/146 Esas sayılı dosyasında Dava Dilekçesine karşı 2 haftalık süre içinde cevap verebileceğinizve 20.09.2024 günü saat 10.20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02039058

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