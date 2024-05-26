T.C.

HASSA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.94193610-2022/1039-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Hassa Asliye Ceza Mahkemesinin 26/02/2024 tarih 2022/1039 esas 2024/242 karar sayılı dosyasında sanıklar haklarında; Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan haklarında, UYARLAMA YARGILAMASI YAPILMASINA YER OLMADIĞINA karar verilmiş, gerekçeli kararın; sanıklar ; Halil oğlu, 1977 D.lu Ali Kasım'a; Adnan oğlu, 1990 D.lu, Fuat Hacıahmet'e; Ömer oğlu, 1970 D.lu Hasan Abit'e; Halil oğlu,1989 D.lu, Muhammed Namu'ya; Şehmuz oğlu, 1985 D.lu Mustafa Kasım'a; Rıza oğlu,1988 D.lu, Nur Kenç'e, Şevket oğlu,1982 D.lu Salih Halil'e, Kamber oğlu, 1994 D.lu, Şehmus İbrahim'e; gerekçeli kararın tebliğinin gerektiği ancak soruşturma aşamasında yapılan tüm araştırmalara rağmen sanıkların adresinin tespit edilemediğinden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. İşbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanıkların tebligat tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile itiraz edebilecekleri ihtar olunur.

Basın No: ILN02038126

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