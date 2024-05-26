T.C.

GAZİANTEP 22/05/2024

İCRA DAİRESİ

2019/10 İFLAS

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İFLAS ALACAKLILARI EK SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİS : 1- KASIM MENGÜÇ, 22621876284TC Nolu,

Yukarıgüneyse Mah. Yukarıgüneyse Sk. No:38COğuzeli / GAZİANTEP

MÜFLİS : 2- MENGÜÇOĞLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 6150385805Vergi Nolu, Küsget Mah. Küçük Sanayi SitesiC Blok 1. Ada 3. Blok 5. Tip 60505 Nolu Sk. Şehitkamil / GAZİANTEP

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İcra ve İflas Kanunu'nun 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Ek Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yolu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ilgili Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesine İ.İ.K'nun 235. madde hükmü gereğince yapılması gerekir. İcra ve İflas Kanunu'nun 232, 234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02038184

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