T.C.

TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2024/ 44 TEREKE Cumhuriyet Mah. Albayrak Sk.No:50 D.1Turgutlu /MANİSA adresinde mukim 59320181098 TC. Kimlik Nolu ŞABAN DİNER'İN TURGUTLU Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/04//2024 Tarih ve 2024/483 Esas,2024/734 Karar sayılı Kararı ile murisin mirasçılarının; mirası reddettiklerinin tespitine, reddedilen mirasın TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine , tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği. İlan olunur.(İİK.166,218 md

Basın No: ILN02037379

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