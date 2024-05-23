Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/51 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/51 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Kağıthane İlçe , Merkez Mahalle/Mevki , 6923 Ada No , 2 Parsel No , 29683/1414364 Arsa Payı , 5.866,15 m2 Yüz Ölçümü , B Blok, 1. Bodrum ve Zemin Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği A, B, C, D Bloklu Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Dubleks Olan Taşınmazın Tamamı
Adresi : Hamidiye Mahallesi, Anadolu Caddesi, Blox Haliç Iı , B Blok ,No: 19B, Zemin Kat 1 Nolu Daire Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti : 12.000.000,00 TL KDV Oranı: %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 11:10
17/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02036642
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