T.C. İMAMOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/44 Esas

DAHİLİ DAVALI : HAKAN ALİ YAŞAR TC NO : 103*******814

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamayan ve tebligat yapılamayan 103*******814 T.C. Kimlik nolu HAKAN ALİ YAŞAR'a Adana ili İmamoğlu ilçesi Camili mahallesi 594 parsel sayılı taşınmazın DSİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olupduruşma Günü olan: 26/06/2024 günü saat: 09:35 'de duruşmada bizzat hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, ayrıca bilirkişi raporuna karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde itiraz edebileceği, aksi takdirde itiraz hakkının bulunmayacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/03/2024

Basın No: ILN02037409

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