T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/126 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu Malatya ili Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 162 ada 2 parsel sayılı taşınmaz Cumhurbaşkanlığı'nın 24.02.2023 tarih ve 126 sayılı kararnamesi ile kamulaştırılmıştır. Kamulaştırmayı yapan davacı idare olan TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/126 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/04/2024

Basın No: ILN02036624

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