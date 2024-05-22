T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkezİnköy Mahallesi 5277 ada, 192 parsel,

3984,46 m2yüz ölçümlü Tarla

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 3984,46 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 150,00-TL / m2

MALİK BİLGİLERİ : Ahmet AKKUŞ v.d

KAMULAŞTIRAN KURUM : TCDD Genel Müdürlüğü

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/276 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 20/09/2024 günü saat 09:50'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02036968

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