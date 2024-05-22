Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/51 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/51 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Kağıthane İlçe , Merkez Mahalle/Mevki , 6923 Ada No , 2 Parsel No , 29683/1414364 Arsa Payı , 5.866,15 m2 Yüz Ölçümü , B Blok, 1. Bodrum ve Zemin Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği A, B, C, D Bloklu Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Dubleks Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Hamidiye Mahallesi, Anadolu Caddesi, Blox Haliç Iı , B Blok ,No: 19B, Zemin Kat 1 Nolu Daire Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 12.000.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 11:10

17/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02036642

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