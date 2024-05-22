T.C. BAKIRKÖY 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No:2023/413

Karar No:2023/667

İLAN

Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan Mohammadagha ve Merizya oğlu, 23/08/1968 doğumlu İRAN uyruklu, sanık HABIBOLLAH ZAKERI SIYAVASHANI hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, 21/12/2023 tarih, 2023/413 Esas,2023/667 Karar sayılı ilam ile; TCK 103/1-2.cümle maddesi uyarınca 5 YIL HAPİS cezası belirlenerek sanığın yokluğunda hükmedilmiş, sanığın bilinen adreslerine tebligat çıkarılmış ancak ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİ gerekmiş olup;İş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16.05.2024

Basın No: ILN02036898

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