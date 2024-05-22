T.C.

AFYONKARAHİSAR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/782 Esas Konu : Deniz Erdönmez

İLAN

DAVALI-Deniz ERDÖNMEZ - 18713479426

DOSYA NUMARASI:2023/782 ESAS

Davacı SEMA ERDÖNMEZ ile Davalı DENİZ ERDÖNMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarılması Nedeni ile Boşanma Çekişmeli) davası nedeniyle; ilan tarihinden itibaren "2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz ve delillerinizi bildirebileceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları ikrar etmiş sayılacağınız hususu HMK'nın 127. ve 128. maddeleri gereğince ihtar olunur." hususları ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : DENİZ ERDÖNMEZ - 18713479426 Vişnelik Mah. Alem Sk. No:1 D:17 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

KÜTAHYA ili, MERKEZ ilçesi, LALAHÜSEYİNPAŞA mah/köy, 15 Cilt, 182 Aile sıra no, 15 sırada nüfusa kayıtlı, VELİ ve AYFER oğlu/kızı, 16/06/1989 doğumlu,

Basın No: ILN02034214

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