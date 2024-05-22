İ L A N

T.C. ADANA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/21 Esas

Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Balcalı mahallesi, 202 ada, 19 parsel (eski 6 parsel) numaralı taşınmazda hisseleri bulunan Sinan (Salih), Hüsnü ve Mehmet Halis'in kim oldukları ve nerede oldukları bilinmediğinden Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 28/05/2012 tarih ve 2012/925 Esas, 2012/2247 Karar sayılı ilamında 3561 sayılı yasa gereği Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğine karar verilmesi adına davası açılmış olup, Mahkememiz dosyası davalıları Sinan (Salih), Hüsnü ve Mehmet Halis'i tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ oldukları hakkında bilgisi olanlar ve nerde olduklarını bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2024/21 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçenler Sinan (Salih), Hüsnü ve Mehmet Halis hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu İLANEN DUYURULUR. 10/05/2024

Basın No: ILN02037057

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