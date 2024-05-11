KARAR ÖZETİ İLANI

T.C.İSTANBUL 19. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2022/624 Esas

KARAR NO : 2023/419

Davacı MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalı ERGÜN KIZILTEPE arasında mahkememizde görülen Şirketin İhyası davasında verilen 29/03/2023 tarih, 2022/624 esas, 2023/419 karar sayılı karar ile;

1-Davacı tarafından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne karşı açılan davanınKABULÜ İLE,İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 753012-0 sicil numaralı sicilinde kayıtlı Tasfiye Halinde Hak Özel Güvenlik Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti'nin İHYASINA,

2-Tasfiye memuru olarak ERGÜN KIZILTEPE'nin (TC:22738701370) atanmasına,

Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere iş bu hüküm İLAN OLUNUR. 16/04/2024

Basın No: ILN02030545

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