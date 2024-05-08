T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/230 Esas

KARAR NO : 2024/184

Elde ve üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2-b-1 mad. uyarınca sanık Ferah Hasan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Mohammed ve Zineb kızı, 1968 doğ. müşteki FATIMA ZAHRA BENNIS TALEB tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar,sanık müdafiinin istinaf süre tutum,istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulanyer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 06.05.2024

Basın No: ILN02027924

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