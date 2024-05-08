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ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/279 Esas

DAVALI: MELEK FINDIKCI-32......1010

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Mahkememizde davacı Halil İbrahim Yılmaz tarafından tarafınıza açılan Eser Sözleşmesi davasında dava konusu Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi 20L-1 D Pafta 6394 Ada 2 Parsel numaraya kayıtlı taşınmaz üzerine zemin ve birinci katlarda her katta ikişer daire olmak üzere toplam 8 adet bağımsız bölüm ile ilgili bina yapımı ve binanın plan ve projeye uygun olarak yapılması tarafların anlaşma sağlanmasına rağmen söz konusu gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshinde haklılığının tespitini, müvekkilinin uğradığı zararın tazmini için dava açılmış olup, tarafınıza tüm tebligatlara ve adres araştırmalarına rağmen ulaşılamamıştır. Duruşma Günü: 06/06/2024 günü saat: 09:20'de duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, tebliğden itibaren 10 gün içinde aynı cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ihtar olunur.

Basın No: ILN02027746

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