T.C.

ELEŞKİRT

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/431 Esas 01/03/2024 Konu : İlan MetniKAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ

MAHALLE/KÖY : YAYLADÜZÜ KÖYÜ

ADA NO : 106

PARSEL NO : 17

VASFI : TARLA

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 11.500,00 m²

MALİKİN ADI SOYADI : ABDULHAMİT ÖZTÜRK -İSMAİL ÖZTÜRK

KAMULAŞTIRMA YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş

Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde 2022/431 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02027418

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