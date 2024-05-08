T.C.
ELEŞKİRT
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/431 Esas 01/03/2024 Konu : İlan MetniKAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ
MAHALLE/KÖY : YAYLADÜZÜ KÖYÜ
ADA NO : 106
PARSEL NO : 17
VASFI : TARLA
YÜZ ÖLÇÜMÜ : 11.500,00 m²
MALİKİN ADI SOYADI : ABDULHAMİT ÖZTÜRK -İSMAİL ÖZTÜRK
KAMULAŞTIRMA YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş
Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde 2022/431 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
Basın No: ILN02027418
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