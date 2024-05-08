T.C. ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.65139935-2022/644-Ceza Dava Dosyası 29.04.2024 İLAN METNİBasit yaralama suçundan Muhammed Hayr ve Leyla oğlu 01/09/1978 Şam doğumlu, sanık Usame El Lala hakkında Basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği iş bu kararın tüm aramalara rağmen sanık Usame El Lala'nın adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlükyasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02027817

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