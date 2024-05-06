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T.C. GAZİPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/191 Esas22/04/2024 Konu : İLANMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERCÜMENT DOLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/04/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 29026047202
ADI SOYADI : ERCÜMENT DOLU
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : NURAY
DOĞUM TARİHİ : 08/02/1976
DOĞUM YERİ : GAZİPAŞA
İKAMETGAH ADRESİ : ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
Basın No: ILN02027175
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