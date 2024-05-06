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GAZİPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 00:01 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 00:04
Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 00:04

İ L A N

T.C. GAZİPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/191 Esas22/04/2024 Konu : İLANMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERCÜMENT DOLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/04/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 29026047202

ADI SOYADI : ERCÜMENT DOLU

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : NURAY

DOĞUM TARİHİ : 08/02/1976

DOĞUM YERİ : GAZİPAŞA

İKAMETGAH ADRESİ : ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Basın No: ILN02027175

#ilan.gov.tr

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