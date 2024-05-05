İLAN

T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/120 Esas

DAVALILAR : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Mh. Adnan Menderes Cd. No.4 Antakya/ HATAY

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İzmir Muhakemat Müdürlüğü Konak/ İZMİR

Davacı ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

DAVACI MEHMET TATAR- 45784185888 T.C. Kimlik numaralı Ahmet ve Hatice oğlu 20/02/1973doğumlu, ÇAKSINA MAH. PINAR SK. NO:41BYayladağı/ Hatay adresinde ikamet eder.

Dava konusu Hatay ili Dava konusu Hatay iliYayladağı İlçesi Çaksına Köyünde bulunan 106 ada, 121 parsel ve 106 ada, 114 parsel taşınmazlara yakın olan uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi Çabala Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur.30/04/2024

Basın No: ILN02027016

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