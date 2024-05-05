T.C.

SİVASLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO:2021/544 Esas 26/04/2024

Mahkemede açılan Vasiyetnamenin Açılması davasında adreslerinize gerekçelik karar bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; müteveffanın vefatından önceki son adresinin mahkememiz yetki sınırlarında olduğu anlaşılarak müteveffa tarafından Sivaslı Noterliğinin 02.08.2005 tarih ve 1851 yevmiye numaralı, Sivaslı Noterliğinin 12.07.2016 tarih ve 1823 yevmiye numaralı ve Sivaslı Noterliğinin 17.05.2016 tarih ve 1386 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin yapıldığı, vasiyetnamenin aslının incelendiği ve yukarıda açıklandığı şekilde olduğu anlaşılmakla Melek ÖZSÖĞÜT'ün 02.10.2021 tarihinde vefatı ile mahkememize intikal eden Sivaslı Noterliğinin 02.08.2005 tarih ve 1851 yevmiye numaralı, Sivaslı Noterliğinin 12.07.2016 tarih ve 1823 yevmiye numaralı ve Sivaslı Noterliğinin 17.05.2016 tarih ve 1386 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin açılarak okunduğunun tespitine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM (Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere)

1-Uşak İli, Sivaslı ilçesi, Azizler Mah./köyü, cilt no: 12, hane no: 45 Bireysel sıra no:19'de nüfusa kayıtlı, 26942535646 TC kimlik nolu Hüseyin ve Hatun'dan olma, 04/03/1937 Uşak doğumlu MELEK ÖZSÖĞÜT'ün02/10/2021 tarihinde vefatı ile mahkememize intikal eden Sivaslı Noterliği'nin 02.08.2005 tarih ve 1851 yevmiye, 12.07.2016 tarih ve 1823 yevmiye ve 17.05.2016 tarih ve 1386 yevmiye sayılı nolu, DÜZENLEME ŞEKLİNDE VASİYETNAMELERİN AÇILARAK OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Sivaslı Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak vasiyetnameye konu taşınmazlara vasiyetname tedbir şerhi konulması için müzekkere yazılmasına,

3- Davanın niteliği gereği harç ve yargılama gideri tayinine yer olmadığına,

4-Vasiyetnamenin Yazı İşleri Müdürlüğü kasasında saklanılması için Mahkeme Yazı işleri müdürlüğüne yazılarak vasiyetnamenin teslim edilmesine,

5-Kararın mirasçılara tebliğine,

Dair, Mirasçıların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup.Usulen anlatıldı. 29/01/2024

2021/544 Esas, 2024/96 Karar sayılı 29/01/2024 tarihli gerekçeli kararın RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Mirasçı : HALİL ÖZSÖĞÜT - 269****874

UŞAK ili, SİVASLI ilçesi, AZİZLER mah/köy nüfusa kayıtlı, MEHMET ve MELEK oğlu, 24/04/1958 doğumlu

Mirasçı : ZİYA ÖZSÖĞÜT - 269****938

UŞAK ili, SİVASLI ilçesi, AZİZLER mah/köy nüfusa kayıtlı, MEHMET ve MELEK oğlu/kızı, 02/05/1961 doğumlu

Mirasçı : SEZGİN ÖZSÖĞÜT - 2692****156

UŞAK ili, SİVASLI ilçesi, AZİZLER mah/köy nüfusa kayıtlı, MEHMET ve MELEK oğlu/kızı, 30/07/1969 doğumlu

Basın No: ILN02027130

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