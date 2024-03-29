T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1456 Esas

Davacı Sefa DURAN tarafından Ordu İli Altınordu İlçesi Öceli Mahallesi 115 ada 8 parsel için aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece davalı Özgür TÜRKELİ- Durmuş ve Güler oğlu, 25/07/1966 doğumlu, T.C:280*****840 ve Fatma Mutlu YAYLA- Necmettin ve Mine kızı, 02/09/1976 doğumlu, T.C:274*****052 yurt dışı adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste ikamet etmediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/07/2024 günü saat: 13:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02009787

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