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Pazarcık 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

2024/19 Esas Duruşma: 31/05/2024Saati : 10:00

Davacı NURÜYE YARBAŞ tarafından, davalı PAZARCIK KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan" Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, Akdere Mahallesi, Hanifioğlu mevki 745 ada 8 parsel, 745 ada 7 parsel ve 745 ada 4 parsel arasında kalan toplam 420 m2'lik taşınmazın" kendi adına tescilini talep etmiş olmakla; Yukarıdaki "Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, Akdere Mahallesi, Hanifioğlu mevki 745 ada 8 parsel, 745 ada 7 parsel ve 745 ada 4 parsel arasında kalan toplam 420 m2'lik taşınmazın" davacı adına tapuya tesciline herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, aksi taktirde yargılama sonucunda mevcut dosya durumuna göre karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02009647

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