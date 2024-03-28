T.C.

İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.23826126-2014/204-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 06/06/2023 tarih, 2014/204 esas, 2023/116 karar sayılı ilamı iletrafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan düşme kararı verilen; Vıulen ve Nına kızı, 1956 d.lu, VLADIMIR KOLOMIEC tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karartebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02009742

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