T.C.
İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.23826126-2022/532-Ceza Dava Dosyası
İLAN
Mahkememizin 18/01/2024 tarih, 2022/532 esas, 2024/38 karar sayılı ilamı ilehakaret suçundan düşme kararı verilen; Hasan ve Naime oğlu, 1992 d.lu, HÜSEYİN ÖZEN tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karartebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02009748
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