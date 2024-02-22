Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/77 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/77 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Mecidiyeköy Mahalle/mevki , 9197 Ada No , 41 Parsel No , 180/8720 Arsa Payı , 218,00 m2 Yüz Ölçümü , 1. Kat 16 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi: Gülbahar Mahallesi, Cemal Sururi Sokak No:49 K:3 D:16 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 1.350.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 10:29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 10:29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:29

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Şişli İlçe , Mecidiyeköy Mahalle/mevki , 9197 Ada No , 41 Parsel No , 180/8720 Arsa Payı , 218,00 m2 Yüz Ölçümü , 3. Kat 20 Numaralı Bağımsız Bölüm,Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Gülbahar Mahallesi, Cemal Sururi Sokak No:49 K:3 D:20 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 2.750.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:30

21/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01989450

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