T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2022/324 Esas
Davacı , ESİN AVCI ileDavalı , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/324 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesi
KUZEYİ :129 Ada 2 ve 71 Parsel
GÜNEYİ :Yol
DOĞUSU :Kadastro Harici
BATISI : Kadastro Harici
Basın No: ILN01940421
#ilan.gov.tr