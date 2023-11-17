Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, EVRONOS Mahalle/Köy, AKKOYUN Mevkii, 117 Ada, 15 Parsel,

Adresi : Evronos Mahallesi, 117 Ada 15 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 7.195,02 m2

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ise Sulama Tarım Arazisi kullanımındadır.

Kıymeti : 4.688.263,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: iki hissedarın payı üzerinde hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 11:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:55

14/11/2023

Basın No: ILN01932568

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