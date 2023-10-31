T.C.İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.050.000,00

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Taşıt

34EF9703 Plakalı , 2013 Model , AUDI Marka , A4 LİMUSİNE Tipli , WAUZZZ8K5DA208220 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın kaporta ve boya aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, ön tampon sol köşede, son ön çamurlukta, sol ön kapıda hasar olduğu ve tadilat görmesi gerektiği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın iç aksamında yapılan incelemede gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido ve döşemelerde bir sorun gözükmediği, kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın anahtarı olmadığından fonksiyonların faal olup olmadığı incelenemediği, aracın tramer hasar kayıtlarına göre hasar kaydının olduğu, araç lastiklerinin ortalama % 40 oranında diş kalınlığına sahip olup karayolları standartlarında olmadığı görülmüş ve tespit edilmiştir. Aracın ruhsatı yoktur.