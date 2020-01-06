İ L A N

T.C. SOMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/237 Esas 07/07/2023

Konu : Gaiplik İlanı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileŞENOL GEZER arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Nüfus idaresinde kaydı bulunmayan, bu güne kadar sağ olup olmadığı ve adresi tespit edilemeyen, taşınmaz hissedarı Derviş kızı Sabire ve İbrahim Hakkı anası Pakize(Derviş Eşi)'den haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Soma 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/237 esas sayılı dosyasına duruşma günü olan 14/07/2023 tarihinden önce haber vermeleri Türk Medeni Kanunu 588 ile 32 ve 33. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.07/07/2023



Basın No: ILN01857072

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