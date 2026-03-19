On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi huzurunu geride bırakırken, İslam alemi büyük bir heyecanla Ramazan Bayramı'na kavuşuyor. 20 Mart 2026 Cuma sabahı milyonlarca vatandaş, bayram coşkusunu camilerde omuz omuza saf tutarak karşılayacak. Bayramın en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı için geri sayım sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin ve yurt dışı merkezlerinin namaz vakitlerini paylaştı.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ (20 MART CUMA 2026)

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Megakent İstanbul'da bayram namazı saati 07.39 olarakaçıklandı.

En erken bayram namazı Iğdır’da 06.38’de, en geç ise Edirne ve Çanakkale’de 07.49’da kılınacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Türkiye'nin başkenti Ankara'da bayram namazısaat 07.23'te kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

İzmir genelindeki camilerde bayram namazı sabah saat 07.45'te kılınacak.

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bursa'da ikamet edenlerin bayram namazı ibadetini yerine getireceği saat 07.38olarak belirlendi.





KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kocaelibayram namazı saati 07.35 olarak açıklandı.

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Antalya'da bayram sabahı camilerde saf tutacaklar için bayram namazı saati 07.31 oldu.

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ

Gaziantep'te bayram namazı kılınma saati Diyanet tarafından 07.04 olarak paylaşıldı.

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Mersin'deki ibadethanelerde bayram namazı heyecanı saat 07.15 itibarıyla başlayacak.

EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Edirne'de bayram namazıvakti 07.49olarak açıklandı.

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Zonguldak'ta bayram namazı kılacak vatandaşlar saat 07.28'de camilerde bir araya gelecek.

ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

HANGİ BAYRAM NAMAZI KILINACAKSA NİYET ONA GÖRE YAPILIR

Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"şeklinde niyet edilir.

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. REKAT

➡ İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahu ekber!"diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

➡ Gizlice Sübhaneke okunur.

➡ Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

➡ İmam Allahu ekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

➡ İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

➡ İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

2. REKAT

➡ İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

➡ Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

➡ İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.

"Semiallahü limen hamideh"diyerek ruküdan kalkılır.

➡ Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

➡ İkinci rekata kalkılır.

➡ İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

➡ Cemaat ise sessizce imamı dinler.

➡ Rükûya gitmeden önce imamın Allahu ekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

➡ Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

➡ 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

➡ Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

➡ Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.

➡ Daha sonra"Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

BAYRAM NAMAZI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

🔸 Bayram günleri, oruç tutulmasının uygun görülmediği zamanların başında gelir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ile Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruh kabul edilmiştir.

BAYRAMDA NEDEN ORUÇ TUTULMAZ?

🔸 Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve Kurban Bayramı süresince oruç tutulmamasının nedeni, bu günlerin yeme, içme ve sevinçle geçirilmesi gereken özel zamanlar olmasıdır.

BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

🔸 Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez kılınan iki rekâtlık bir ibadettir. Hanefî mezhebine göre vacip, Şâfiî mezhebine göre ise sünnet olarak değerlendirilir.

BAYRAM NAMAZI KİMLER İÇİN VACİPTİR?

🔸 Bayram namazı; akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı, özgür ve yolcu olmayan erkekler için vaciptir. Kadınlar da kendilerine ayrılan alanlarda bu namaza katılabilir.

BAYRAM NAMAZINI DİĞER NAMAZLARDAN AYIRAN ÖZELLİK NEDİR?

🔸 Bayram namazı, kılınışı bakımından diğer namazlardan farklıdır. Her rekâtta üçer fazla tekbir bulunur. Bu tekbirler vacip olup, ilk rekâtta kıraatten önce, ikinci rekâtta ise kıraatten sonra alınır.

🔸 Ayrıca hutbe, cuma namazında namazdan önce okunurken bayram namazında namazın ardından okunur. Cuma namazında hutbe şart kabul edilirken, bayram namazında sünnettir.