Bereket ve rızkın artması niyetiyle özellikle cuma günleri okunması tavsiye edilen cüzdan duası sadece Ramazan'la sınırlı değildir. Müminler diledikleri zaman başka dualarla birlikte Allah'tan bolluk ve bereket istemek için bu duayı okuyabilir. İşte Cüzdan duasının okunuşu…
Ramazanın son cuması yapılan cüzdan duası nedir?
Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyeti birlikte yazılıp cüzdan içine konulursa (hiç çıkartmamak kaydıyla) para sıkıntısı çekilmeyeceğine inanılır. Ancak böyle bir duânın resmi bir kaynağı bulunmuyor.
Cüzdan duası okunuşu ve anlamı nasıl?
Araf Suresi 7/10. ayeti: Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ
Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.
Araf suresi 10. ayet tefsiri
"Bir mekâna koyma, yerleştirme" anlamına gelen âyet metnindeki temkîn kavramı mecazi olarak "birine tasarruf gücü ve yetkisi verme" mânasında da kullanılır. Buna göre âyette bütün insanlara hitaben "Sizi dünyaya yerleştirdik; orayı işleyip mâmur etmeye, dünyadaki diğer varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmaya muktedir kıldık" buyurulmuştur. Kuşkusuz bu iktidar da akıl ve düşünme melekelerinin bir sonucudur. "Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" ifadesi, Allah'ın anılan lutuflarına muhatap oldukları halde şükür borcunda kusur eden herkese yönelik bir itham ve sitemdir.
Araf suresi faziletleri neler?
Araf Suresi, dünya ve ahirette mutlu olmak için çokça okunmalıdır. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim A'raf suresini okumaya devam ederse kıyamet gününde Adem (Aleyhisselam) o kişiye şefaat eder."(Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te'vil), 1/373)
"Kazancının bol ve bereketlenmesini isteyen bir kişi A'raf suresinin 10. ayetini çokça okumalı ve yazıp bir köşeye asmalıdır."
"Her kim A'raf Suresinin 1-3 ayetlerini çokça okur veya üzerinde taşırsa, verdiği kararda isabetli olur ve sıkıntılarından kurtulur, herkes tarafından sevilen bir kişi olur."
Sad Suresi 38/54. ayeti: Bu, bitmez tükenmez rızkımızdır.
إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ
İnne haza le rızkuna ma lehu min nefad.
Sad suresi 54. ayet tefsiri
Gerek burada gerekse Kur'an'ın daha başka yerlerinde âhiret mutluluğunun maddî ve somut unsurlarla tasvir edilmesine, dünyevî zevkleri çağrıştıran ifadeler kullanılmasına bakarak bundan oradaki nimetlerinin mutlaka dünyadakilerin aynısı olacağı gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir
Sad suresi'nin faziletleri neler?