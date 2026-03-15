Arefe günü oruç tutulur mu, fazileti ne? 2026 Ramazan ayı son günü

19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan ayının 30. günü yani son günüdür. Bayram arefesi olması nedeniyle 'oruç tutulur mu?' sorusu merak ediliyor. Diyanet takvimine göre 19 Mart'ta oruç ibadeti devam etmektedir. Arefe günü orucunun fazileti, hadis-i şerifler ve bu mübarek günde yapılması tavsiye edilen ibadetlerin detayları haberimizde.

Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma Günü Başlayacak. Bu Nedenle Bir Gün Öncesi Olan 19 Mart 2026 Perşembe Günü Bayram Arefesi Olarak İdrak Edilecek.

Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bu nedenle bir gün öncesi olan 19 Mart 2026 Perşembe günü bayram arefesi olarak idrak edilecek.

Arefe Günü Aynı Zamanda Ramazan Ayının Son Gününe Denk Geliyor. Bu Nedenle 19 Mart Perşembe Günü Ramazan Orucu Tutulmaya Devam Edecek. Günün Öğleden Sonra Resmi...

Arefe günü aynı zamanda Ramazan ayının son gününe denk geliyor.Bu nedenle 19 Mart Perşembe günü Ramazan orucu tutulmaya devam edecek. Günün öğleden sonra resmi olarak yarım gün tatil olması ise ibadet açısından herhangi bir değişiklik oluşturmuyor.

Arefe Gününün Fazileti İslam Kaynaklarında Arefe Gününün Faziletine Dair Çeşitli Rivayetler Bulunur. Bu Günün İbadet, Dua Ve İstiğfarla Değerlendirilmesi...

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

İslam kaynaklarında arefe gününün faziletine dair çeşitli rivayetler bulunur. Bu günün ibadet, dua ve istiğfarla değerlendirilmesi tavsiye edilir.

Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre, "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür.

Arefe Günü Orucu İle İlgili Hadis Arefe Günü Orucu İle İlgili Olarak Peygamber Efendimizin Tavsiyesi De Hadislerde Yer Alır. Hz. Peygamber (S.A.S.), "Arefe Günü...

AREFE GÜNÜ ORUCU İLE İLGİLİ HADİS

Arefe günü orucu ile ilgili olarak Peygamber Efendimizin tavsiyesi de hadislerde yer alır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." buyurdu.

Ancak hac ibadetini yerine getirenlerin arefe günü oruç tutmamalarının daha uygun olduğu belirtilir. Bunun nedeni hac sırasında yapılacak ibadetlerin aksatılmaması ve kişinin güç kaybı yaşamamasıdır.

Arefe Gününde Yapılması Tavsiye Edilenler İslam Alimleri Arefe Gününün İbadetle Değerlendirilmesini Tavsiye Eder. Bu Nedenle Günün Manevi Atmosferine Uygun...

AREFE GÜNÜNDE YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER

İslam alimleri arefe gününün ibadetle değerlendirilmesini tavsiye eder. Bu nedenle günün manevi atmosferine uygun şekilde geçirilmesi önerilir.

Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanması tavsiye edilir. Ayrıca gün boyunca oruç tutulması, günahlardan uzak durulması, bol bol dua edilmesi ve istiğfar edilmesi önerilir.

Bunun yanında arefe gününde 1000 adet İhlas-ı şerif okunmasının da güzel bir amel olduğu ifade edilir.