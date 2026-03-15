AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

İslam kaynaklarında arefe gününün faziletine dair çeşitli rivayetler bulunur. Bu günün ibadet, dua ve istiğfarla değerlendirilmesi tavsiye edilir.

Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre, "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür.