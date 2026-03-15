AREFE GÜNÜNDE YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER
İslam alimleri arefe gününün ibadetle değerlendirilmesini tavsiye eder. Bu nedenle günün manevi atmosferine uygun şekilde geçirilmesi önerilir.
Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanması tavsiye edilir. Ayrıca gün boyunca oruç tutulması, günahlardan uzak durulması, bol bol dua edilmesi ve istiğfar edilmesi önerilir.
Bunun yanında arefe gününde 1000 adet İhlas-ı şerif okunmasının da güzel bir amel olduğu ifade edilir.