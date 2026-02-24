Ramazanda sağlıklı tatlı rehberi: Prof. Dr. İsmail Yılmaz'dan kilo aldırmayan porsiyon uyarısı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Yılmaz, 15 saatlik açlık sonrası ani kan şekeri yükselmelerini önlemek için iftarda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tüketilmesini öneriyor. Güllaç, muhallebi ve kazandibi gibi seçeneklerin porsiyon kontrolüyle tüketilmesi sağlık açısından büyük avantaj sağlıyor.
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Yılmaz, iftar sofralarında şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini öneriyor.
- Şerbetli tatlılar yüksek glisemik indeks nedeniyle ani kan şekeri yükselmelerine neden olurken, sütlü tatlılar daha dengeli bir etki gösteriyor.
- Güllaç, muhallebi ve kazandibi gibi sütlü tatlıların tek porsiyon olarak tüketilmesi tavsiye ediliyor.
- İftarın en az 30 dakikaya yayılması ve yeşil yapraklı sebzelere yer verilmesi öneriliyor.
- 15 saatlik açlık sonrası vücut insüline duyarlı hale geldiği için hızlı yemekten kaçınılması gerekiyor.
Uzmanlar, iftar sofralarında glisemik indeksi yüksek şerbetli tatlıların yarattığı risklere karşı uyarıyor. Prof. Dr. İsmail Yılmaz, sindirimi rahatlatmak ve sağlığı korumak adına iftarın zamana yayılmasını ve tatlı tercihinin tek porsiyon sütlü tatlılardan yana kullanılmasını tavsiye ediyor.
🥛 İFTAR SONRASI HAFİFLİK: PROF. DR. İSMAİL YILMAZ'DAN SÜTLÜ TATLI UYARISI
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Yılmaz, iftarda şerbetli tatlıların ani kan şekeri yükselmelerine yol açtığını belirterek beslenme açısından sütlü tatlıların tüketilmesini öneriyor. Güllaç, muhallebi ve kazandibi gibi seçeneklerin tek porsiyonla sınırlandırılması, uzun süreli açlık sonrası metabolizmayı korumak adına büyük önem taşıyor.
📊 TATLI TERCİHİ VE BESLENME KRİTERLERİ
Aşağıdaki tablo, iftar sonrası tatlı seçiminde dikkat edilmesi gereken temel farkları ve uzman önerilerini içeriyor:
|Kriter
|Şerbetli Tatlılar
|Sütlü Tatlılar (Öneri)
|Kan Şekeri Etkisi
|Ani yükselmelere neden olur.
|Daha dengeli bir seyir izler.
|Glisemik İndeks
|Yüksek seviyededir.
|Düşük seviyededir.
|Sindirim Durumu
|Mideyi yorar, ağırlık yapar.
|Daha hafiftir, sindirimi kolaydır.
|Öne Çıkan Türler
|Baklava, kadayıf, revani.
|Güllaç, muhallebi, kazandibi.
|Tüketim Miktarı
|Riskli (kaçınılmalı).
|Tek porsiyon (kontrollü).
📊 SÜTLÜ TATLI REHBERİ: ÖNERİLER VE FAYDALAR
Sütlü tatlılar, doğru porsiyonlandığında hem tatlı ihtiyacını karşılar hem de sağlığı destekler.
|Tatlı Türü
|Öne Çıkan Faydası
|Kilo Aldırır mı?
|Güllaç
|Süt ve kuruyemiş içeriğiyle besleyicidir.
|Tek dilimi aşarsa nişasta nedeniyle kilo aldırabilir.
|Muhallebi
|Hafiftir, mideyi yormaz ve sindirimi kolaydır.
|Şeker oranı düşük tutulursa kilo kontrolüne yardımcıdır.
|Kazandibi
|Düşük glisemik indeksi ile kan şekerini dengeler.
|Fazla porsiyon tüketilmediği sürece risk düşüktür.
|Sütlaç
|Kalsiyum kaynağıdır, uzun süre tok tutabilir.
|Pirinç içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmelidir.
🔍 İftar Sofrası İçin Altın Kurallar
Prof. Dr. İsmail Yılmaz'ın analizine göre iftar sürecini sağlıklı yönetmek için şu adımlar izlenmeli:
Yeme Süresini Uzatın: İftarı hızlıca bitirmek yerine yeme sürecini en az 30 dakikaya yayın.
Yeşil Yapraklı Sebzeler: Sofranızda mutlaka taze sebzelerden oluşan bir salataya yer verin.
Güllaç Tüketimi: Ramazanın vazgeçilmezi güllacı, içerdiği nişasta ve şeker nedeniyle sadece tek dilimle sınırlandırın.
Hızlı Yemekten Kaçının: Açlık hissiyle yapılan hızlı tüketim, sindirim problemlerine yol açtığı için lokmaları yavaş çiğneyin.
❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Neden iftarda şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı tercih edilmeli?
15 saatlik açlık sonrası vücut insüline çok duyarlı hale gelir. Şerbetli tatlılar glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini aniden zıplatırken; sütlü tatlılar (muhallebi, kazandibi vb.) daha düşük glisemik indeksi sayesinde şekeri dengede tutar ve ani acıkma krizlerini önler.
Güllacın sağlıklı olduğu doğru mu, ne kadar tüketilmelidir?
Güllaç, sütlü bir tatlı olduğu için şerbetli alternatiflerine göre daha avantajlıdır; ancak içeriğindeki nişasta ve şeker miktarı unutulmamalıdır.
Prof. Dr. İsmail Yılmaz'a göre, meyve ve kuruyemiş ilaveleriyle kalori değeri artan güllaç, iftar sonrası sadece tek porsiyon (bir dilim) ile sınırlandırılmalıdır.
EDİTÖR NOTU
Ajans verilerine göre uzmanlar, ramazan beslenmesinde sadece"ne yediğimizin" değil, "nasıl yediğimizin" de altını çiziyor. Prof. Dr. İsmail Yılmaz'ın belirttiği gibi iftarı 30 dakikaya yaymak, beynin tokluk sinyalini alması için kritik bir süre. Sütlü tatlılar her ne kadar şerbetlilere göre"masum" görünse de, içindeki şeker ve nişasta miktarının kişisel sağlık durumuna göre (diyabet vb.) ayarlanması gerektiğini unutmamalıyız.