Ramazanda sağlıklı tatlı rehberi: Prof. Dr. İsmail Yılmaz'dan kilo aldırmayan porsiyon uyarısı

Sütlü tatlılar, doğru porsiyonlandığında hem tatlı ihtiyacını karşılar hem de sağlığı destekler.

Prof. Dr. İsmail Yılmaz'ın analizine göre iftar sürecini sağlıklı yönetmek için şu adımlar izlenmeli:

Kazandibi ve muhallebi gibi hafif seçenekler, iftar sonrası mide ağırlığını ve hazımsızlığı önlüyor.

Prof. Dr. Yılmaz, sağlıklı bir metabolizma için ʺyavaş yemek ve sütlü tatlıʺ ikilisini öneriyor. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve Takvim Grafik Servisi'nden alınmıştır)

❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Neden iftarda şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı tercih edilmeli?

15 saatlik açlık sonrası vücut insüline çok duyarlı hale gelir. Şerbetli tatlılar glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini aniden zıplatırken; sütlü tatlılar (muhallebi, kazandibi vb.) daha düşük glisemik indeksi sayesinde şekeri dengede tutar ve ani acıkma krizlerini önler.

Güllacın sağlıklı olduğu doğru mu, ne kadar tüketilmelidir?

Güllaç, sütlü bir tatlı olduğu için şerbetli alternatiflerine göre daha avantajlıdır; ancak içeriğindeki nişasta ve şeker miktarı unutulmamalıdır.

Prof. Dr. İsmail Yılmaz'a göre, meyve ve kuruyemiş ilaveleriyle kalori değeri artan güllaç, iftar sonrası sadece tek porsiyon (bir dilim) ile sınırlandırılmalıdır.

EDİTÖR NOTU

Ajans verilerine göre uzmanlar, ramazan beslenmesinde sadece"ne yediğimizin" değil, "nasıl yediğimizin" de altını çiziyor. Prof. Dr. İsmail Yılmaz'ın belirttiği gibi iftarı 30 dakikaya yaymak, beynin tokluk sinyalini alması için kritik bir süre. Sütlü tatlılar her ne kadar şerbetlilere göre"masum" görünse de, içindeki şeker ve nişasta miktarının kişisel sağlık durumuna göre (diyabet vb.) ayarlanması gerektiğini unutmamalıyız.