Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Bin aydan hayırlı gece. (AA)



BU GECE NELER OLDU?

Kuran-ı Kerim, Hz Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.

Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.

Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.

Bu melekler yeryüzüne inip Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.

Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını, değerini daha da artırıyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya, rahmet, af kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.

Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış ve kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.



MAHRUM OLANLAR

Bu büyük gecenin mahrumları da var elbette. Bu gece gelmesine rağmen içkiye devam edenler, anne ve babasını hatırlamayanlar, zina yapanlar, kumara devam edenler, kul hakkı yemeyi sürdürenler bu geceden bir fayda sağlayamayan insanlardır. Onlar için ne kadar büyük bir kayıp.