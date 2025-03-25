Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Mazlumun sahibi Allah’tır. (AA)



Hz. Ömer, bu şikâyetleri duyunca Mekke'de 7'nci Müslüman olarak İslam'a girmiş bu kutlu insanı daha fazla yıpranmasın diye hemen Medine'ye çağırır. Hz. Ömer şikâyet konularını sıralar. Hz. Sad elbette çok üzülür ve adil davrandığını, namazı ise Hz. Peygamber'den gördüğü ve öğrendiği gibi kıldırdığını anlatır. Hz. Ömer, Sad'ı görevden alır. Yıpransın istemez. Yerine Hz. Ammar'ı gönderir. Diğer yandan da iki müfettişini Kufe'ye olayı incelemesi için görevlendirir. Hz. Sad bu yolculukta ve inceleme sırasında müfettişlerle bulunmayı ister. Hz. Ömer, görevden aldığı bu sevdiği valisinin isteğini reddetmez. "Sen de şahit ol hakkında konuşulanlara" der. Nihayet Hz. Ömer'in görevlileri ve Hz. Sad, Kufe'de cami cami dolaşırlar.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Mazlumun sahibi Allah’tır. (AA)



Herkes Hz. Sad hakkında hayırlı şeyler söyler. Sadece bir mescitte Usame adlı biri ayağa kalkar ve şöyle konuşur: "Evet, Sad hakkındaki şikâyetler doğrudur; çünkü o askerin başında harekâta katılmaz, malları eşit paylaştırmaz, hükümde adil değildir." Bu sözleri işiten Hz. Sad şöyle karşılık verir: "Rabbim, eğer bu adam yalan söylüyorsa ve sırf gösteriş olsun diye hakkımda bu iddialarda bulunuyorsa ben de onun hakkında senden üç şey dileyeceğim: Allah'ım bu adamın ömrünü uzat. Bu adamın fakirliğini artır. Bu adamı fitnelere uğrat." Aradan yıllar geçer. Hadisenin şahidinden bu olayı duyan ve bu rivayeti bize ulaştıran kişi der ki: "Ben yıllar sonra bu adamı gördüm. İhtiyarlıktan kaşları gözlerine inmişti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Mazlumun sahibi Allah’tır. (AA)



Fakirlikten kıvranıyordu. İnsanların verdikleriyle hayata tutunuyordu. Bu yaşına rağmen kadınlara sarkıntılık ederdi. İnsanlar kendisine 'Bu yaşına rağmen nasıl oluyor da kadınlara sarkıntılık ediyor, onları taciz ediyorsun' dediklerinde ise şöyle diyordu: Ben ne yaptığımın farkında değilim. Sad'ın bedduası beni bu hale getirdi." (Buhari, Ezan, 95; Müslim, Salat, 158-159; Ebu Davud, Salat, 128). Beddua etmek elbette tavsiye edilmez. Ama zulme uğramış, iftiraya maruz kalmış bir insan başka çıkış kapısı bulamamışsa ne yapabilir! Dini inancı ne olursa olsun her mazlumun duası karşılık görür. Zalimin mutlaka zulmünün hesabını verir. Zalim mutlaka Rabb'inden karşılık görür. Çünkü mazlumun sahibi Allah'tır.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Mazlumun sahibi Allah’tır. (AA)



BEDDUA ALMAYALIM

Dua alınız, dua ediniz. Ama buna gösterdiğiniz hassasiyeti beddua almamak konusunda da gösterin. Beddua almamaya, ah almamaya çabalayın. Bedduasını hak ettiğiniz kişinin hakkını ona iade edin. Bu hak maddi veya manevi olabilir. Yoksa ileride binlerce katıyla iade etmek isteseniz de malınız kabul edilmeyebilir. Allah tarafından mazereti kabul edilmeyen insandan daha mutsuz kim olabilir!



BİR HADİS

"İmam, 'Amin' dediği zaman siz de amin deyiniz. Çünkü kimin 'Amin' demesi meleklerin 'Amin' demesi vaktine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Ezan 111)



BİR AYET

"De ki: Peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki! Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim." (Ahkâf, 9)