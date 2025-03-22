Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekat bereketi artırır. (AA)



PEYGAMBERİMİZİN HAYVAN SEVGİSİ

Abdurrahman b. Sahr ismini belki duymamışsınızdır. Bu isim Ebu Hureyre'nin asıl ismidir. Ama Allah'ın Peygamberi ona bu isim yerine "kedinin babası" anlamındaki Ebu Hureyre adını vermiştir. Artık ismi unutulmuş ve künyesi öne çıkmıştır. Ebu Hureyre'nin bir küçük kedisi varmış ve onu cübbesinin altında taşırmış. Bunu gören Hz. Peygamber ona "kediciğin babası" adını verdi. Hz. Peygamberin hayatında hayvanlara ilişkin müdahaleleri o kadar anlamlı olmuştur ki her birinden yüzlerce ders çıkarmak mümkündür.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekat bereketi artırır. (AA)



Sevr'de gizlenen Hz. Peygamber'in mağarasının önünde örümcek ağ örer, güvercin yuva yapar, yumurta bırakır. Ağaçlar filiz verir ve bir anda Hz. Peygamber'in etrafı, hayvan ve ağaçlardan oluşmuş bir çemberle korunur. Bu Asr-ı Saadet hatırası bile hayvanlara bakış açımızı değiştirmek için yeterli bir vesile değil mi? Kasva, Peygamber'imizin devesinin adıdır. Sevilen bu hayvan, diğer develere karşı merhameti tetikleyen bir binek misyonu olmuştur.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekat bereketi artırır. (AA)



O nedenle de Efendimizin vefatından sonra Kasva bir saygı objesi olmuş, hiçbir halife ona binmemiştir. Hz. Salih'in mucizevi devesi az mı önemli? Medine'de ağır yük taşıtılan develere karşı Hz. Peygamber'in gösterdiği tepki az mı önemli? Bir gün mescidin direğine bağlanmış ve terk edilmiş sıcak altında sırtı yanan susuz bir deveyi gördüğünde ona gölge oluşturmuş, su içirmiş, suyla serinletmiş ve hatta sahibi gelinceye kadar devenin yanından ayrılmamıştır.



On bin kişilik ordusuyla Mekke'ye girerken yolun ortasında uzanmış ve yavrularına süt veren dişi köpeğin yanında uzun süre oturmuş ve sonra köpeği ve yavrularını korumak için ordusunun yolunu değiştirmiştir. Bu manzara tek başına dünyanın hayvansever tüm kurumlarının manifestosu olacak kadar çarpıcı bir örnektir. Acaba Hz. Nebi'nin bu duruşundan gayrimüslim diğer hayvansever kurumların haberi var mı? Yoksa bu vebal hayvansever dernekler kadar bizim de değil mi? Susamış bir köpeğe su veren için sahabe "Bunun sevabı var mı?" diye soruyor Hz. Resulullah'a. Resulullah'ın (SAV) cevabı nettir: "Her canlı ve nefes alana karşı yapılan sevabın karşılığı vardır." Evet, merhamet edilmeden merhamet olunmaz. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekat bereketi artırır. (AA)



AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR

Kuran-ı Kerim, Hz. Süleyman'dan bahsederken iki hayvanı, Hüdhüd ile karıncayı öne çıkarır. Kıssanın en önemli mesajlarından biridir Hüdhüd ve karınca. Biri Hz. Süleyman'a haber taşıyan haberci; kuş gibi hafif bir davetçi. Öteki ise Hz. Süleyman'ın ordusuna karşı arkadaşlarını uyaran ve iyi bir savaşçı olan karınca... Ayette Hz. Süleyman'ın ordusu ile karıncalar arasında ilginç bir benzerlik vardır.



Hz. Süleyman'ın ordusu cin, vahşi hayvanlar, insanlar gibi değişik unsurlardan oluşmuştur. Karıncalar da koloni halinde yaşarlar ve işçi, savaşçı, köle, çöpçü gibi sınıflara ayrılırlar. Bugün 9500 karınca türü var ve hepsi koloniler halinde yaşar. Karıncaların lideri, kraliçe olan karıncadır. Bunda da bir kraliçe olan Hz. Belkıs'a işaret vardır.