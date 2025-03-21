Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Af dileyip ahiretimizi kurtaralım. (AA)



Bu nedenle Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: "Günahını işlemeye devam etmesine rağmen habire bağışlanma dileyen kişi, Allah'ın ayetleriyle alay eden gibidir." Kudsi bir hadiste (yani anlamı yüce Allah'a, ifadesi ise Sevgili Peygamberimize ait hadis) şöyle buyuruluyor: "Kul günah işlerse ve bu günahları üst üste toplandığında göğün ucuna kadar ulaşsa da benden istiğfarda bulundukça ben O'nu bağışlarım." Hz. Peygamber, günaha dalacaklara dönüş kapılarını açık tutmaya gayret etmiştir. Ümitsizliği hayattan söküp atmanın yolu, Yaradan'la iyi bir irtibat kurmakla mümkündür ancak. Allah'a uzak düşenin çıkış yolu var mı ki! Hz. Peygamber, "Ben ne günah işledim ki, neyim var ki, kimin emeğine karıştım ki" diyerek kendini temize havale edeceklere de dolaylı bir ders vermiştir şu cümleyle: "Allah'a yemin ederim ki, ben (Muhammed) günde yetmiş defadan daha fazla Allah'a tövbe ve istiğfar ederim."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Af dileyip ahiretimizi kurtaralım. (AA)



HAYATI DÜZENLEYEN İLAÇ

Evet, istiğfar hayata tutunmaktır. Allah'a özrü iletmektir. Ruh âleminde verdiği sözü hatırlamaktır. Allah'ın kudreti yanında küçüklüğü hissetmektir. Ölmeden evvel ahiretini temizlemektir. Günahlarının kendini utandırdığını ilandır. Aynaya utanmadan bakabilmek için yüzünü arındırmaktır. Secdeye varabilmek için zemin hazırlamaktır.



Allah için divana dururken divandan atılmamayı, sökülmemeyi dilemektir. Hz. Peygamber (SAV) istiğfarın sadece bir kurgu olmadığını, hayatı ve geleceği düzenleyen bir rahmet, bir terapi, bir ilaç olduğunu belirtir mahiyette şöyle buyuruyor: "Kim istiğfarı kedisine bir yol edinirse; mutlaka yüce Allah onun her darlığından ve üzüntüsünden bir çıkış yolu gösterir. Ve hiç hesaba katmadığı bir yerden onu rızıklandırır."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Af dileyip ahiretimizi kurtaralım. (AA)



Kul günah işledikten sonra istiğfar ederse yüce Allah, meleklere şöyle buyurur: "Bakın şu kuluma! O, günah işlemesine rağmen kendisinin bir Rabb'inin olduğunu unutmadı. Bana istiğfarda bulundu. Siz şahit olun (yazın deftere), ben onu affettim." Rabb'imiz böyle. Hazinesi tükenmiyor. Kapısı kapanmıyor. Kin yok O'nun dergâhında. Kötülükleri değil, iyilikleri yazmayı istiyor. Günahların silinmesi için bahane arıyor. Nerede dönüş yapacaklar! Nerede günahlar bana yakışmıyor diyecekler.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Af dileyip ahiretimizi kurtaralım. (AA)



BÜYÜKLERİN DUALARI

Hz. Ukkaşe'nin duası Allah'ım, beni ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle. Dini ve dünyevi işlerimi düzene koyma hususunda bana kolaylıklar ihsan eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle. Küçük ve büyük günahlardan ve her türlü şerlerden bizi uzaklaştır. Son nefesimde kelime-i şehadet getirerek iman nuruyla kalbimi nurlandır. Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey celal, beka, azamet ve ikram sahibi Allah'ım; rahmetin, izzetin ve kibriyan hakkı için Hz. Muhammed'e, O'nun âl ve ashabına salat ve selam eyle! Allah'ım, amellerimiz az, ihtiyaçlarımız çok. Fakat sen bizim Mevlamızsın, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcısın. Affını diliyoruz ve dönüşümüz sanadır. Güç ve kuvvet ancak yüce ve aziz olan Allah'ın yardımıyladır.