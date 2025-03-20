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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 11 ayın sultanı Ramazan'da Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde "Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi?" başlıklı yazısıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 19 Mart 2025 tarihli yazısı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi?

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Kendimizi Hazreti Nuh'un gemisinde, diğer bütün insanları ise tufanda görmek doğru değildir. Kimse cenneti mezarında hazır beklemesin, kimse de kendini cehennemin odunu olarak görmesin.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)

Günahlarımızı görmek istemeyiz. Günahlarımız gündeme geldiğinde, başkalarının günahlarından bahsetmek daha da hoşumuza gider. İlgiyi başka yere çekeriz. Aynı günahı işliyor olsak da onlardan dem vurmayız. Başkasının hata ve günahını konuşmak daha caziptir her zaman. Cennete bakışımız da bundan farklı değil.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)

Cenneti kendimize yakın, başkasına uzak görürüz. "Ben cennete girmesem kim girer ki?" zannederiz. Kalbim son derece temiz. Önemli olan niyet değil mi? "İyi bir yürek taşıyorum. İçimde hiçbir kötülük yok." Böyle savunuruz kendimizi. Cehennemi de kendimize hiç yakıştırmayız, kondurmayız. Cehenneme girecek bunca günahkâr varken bizim orada ne işimiz var? Zaten yanacak bu kadar insan varken bize yer de kalmayacaktır belki. Öyle teselli buluruz.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)

DİNİN TEMSİLCİSİ DEĞİLİZ
İman konusunda da tavrımız aynıdır. "Ben tam müminim, sağlam bir imana sahibim, kâmil bir müminim" deriz. Demesek de dinde zafiyeti olan birini gördüğümüzde içimizden böyle geçer. Allah'a hamd ederiz öyle olmadığımız için. İşte özellikle bu noktanın insaflıca sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Zira yukarıdaki, "günah, cennet, cehennem ve iman" ile ilgili tespitlerimiz; iman noktasındaki aşırı rahatlığımızdan, "İman ettim" demekle her şeyin bittiğini sanmamızdan ve insanları küçümsememizden kaynaklanmaktadır.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)

İnsanların imanlarına göre kategorize edilmesi; mümin, münafık, müşrik gibi vasıfların sayılması normaldir. Bu türden farklı inançlara sahip kişilerin her birinin ahiretteki durumlarını, neyi hak ettiklerini dini yönden söylemek de sakıncalı olmasa gerek. Ama "Filanca az mümin, ben ise ondan daha müminim, çok ihlas sahibiyim" gibi hüküm ifade eden tespitler tehlikelidir. Bu bize hak etmediğimiz bir rahatlığı verirken başkasını da iman dairesi dışında tutma hatasına itebilir. İhtiyatlı davranılması gereken kırmızı çizgi bu olmalıdır.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)

Çünkü böyle haksız bir hüküm, muhataplarımızı dinden ve dine ait bütün güzelliklerden uzaklara itebilir. Veya dini temsil ettiğini zanneden birilerinin duyguları, tarzı, hitap şekli, iğnelemesi, toleranssızlığı din hakkında haksız bir karalamanın ve önyargının da yolunu açabilir. Nitekim bu tür konuşmalardan, cümlelerden, sohbetlerden, yazı veya vaazlardan dolayı dinden soğudum diyen insan sayısı az mı? Onlar sorumlu da, onları bu noktaya getirenlerin hiç mi günahı yok? Bu korkunç bir vebaldir. Kimse bunun altına giremez ve girme hakkına sahip de değildir. Çünkü kimse tek başına dini temsil edemez. Belki iyi mümin, hayırlı bir Müslüman, örnek bir şahsiyet olmaya gayret edebilir, bu kadar. Ötesi yok.

KALPLERİ ALLAH BİLİR
İmanı tartan bir terazi yoktur. "Müslüman'ım" diyene, "Hayır değilsin" diyemeyiz. Belki, "Mademki Müslüman'sın, dine aykırı şeyler söylememen ve yapmaman gerekir" diyebiliriz. Ama elimizdeki değnekle imanı az veya çok olanları sıralayamayız. Günün birinde sahabeden Hz. Osman bin Maz'un vefat eder. Peygamberimiz bir ara eşi için ağlayan Ümmi A'la'nın (RAH) şöyle dediğini duyar: "O artık bir kuş gibi cennettedir. Mübarek olsun." İşte bu bir hüküm cümlesiydi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)
Bunu duyunca Peygamberimiz (SAV) hemen döner ve ikaz eder: "Sen nereden biliyorsun onun cennete uçup gittiğini? Vallahi ben bile Osman'ın nereye gittiğini bilemem. Ben bile bana ve size ne yapılacağını bilemem." Peygamberimizin "kardeşim" dediği birisi hakkındaki bu ikazı ders verme amacı taşımaktadır. Kendini sorgulamadan başkasının cehenneme biletini almaya çok meraklılara ders vericidir. Evet, kendimizi Hazreti Nuh'un (AS) gemisinde, diğer bütün insanları ise tufanda görmenin kimseye faydası yoktur.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)

Çünkü ne cennet bize bir adım kadar yakındır, ne de cehennem bize asırlar kadar uzaktır. Yani kimse cenneti mezarında hazır beklemesin. Övünüp durmasın. Kimse de kendini cehennemin odunu görmesin. Çünkü kalplerin anahtarı, yüce Allah'ın elindedir. Bizim hiç gibi gördüğümüz, Allah'ın katında çok kıymetli olabilir. Bizim büyük gördüğümüz ise Allah katında hiç olabilir. Sağlam ve samimi bir iman ve bu imanı güçlendirecek doğru ibadet; işte formül bu.

BÜYÜKLERİN DUALARI
Veysel Karani'nin duası
Allah'ım, sen Rabb'imsin, ben kulunum. Sen Halik ben mahlukum. Sen rızık veren, ben rızıklanan; sen sahip, ben sahiplenen;

BİR HADİS
"Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan bir insan, bir kuş ve hayvan yerse bu yenenler kendisi için sadaka olur." (Buhârî, Müzarea: 1; Müslim, Müsakat: 2)

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Sen cennete gireceksin diğerleri ateşe mi? (AA)

BİR AYET
"Şüphesiz Rabb'in, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir." (İsra, 30)

BİR SEVAP
"Kim Hz. Peygamber'e (SAV) bir salat getirirse Allah ona on salat getirir, on günahı silinir, on derece yükseltilir."

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