Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hoş geldin mağfiret ayı

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On bir ayın sultanı ramazan başladı. Yüce Allah bu mübarek ayda hepimize hidayet, tövbe ve ihlas nasip eylesin; bizleri her türlü bela, kaza ve hastalıktan korusun; dinimizi en güzel şekilde yaşama sevinci lütfetsin.

(Takvim.com.tr arşiv) Ramazan ufkumuzu sardı. Rabb'im hepinizin orucunu kabul etsin. Sizlere ve bizlere merhametiyle muamele etsin. Rahman ve rahim; esirgeyen ve bağışlayan Rabb'im keremiyle bizlere muamele buyursun. Az ibadetimizi çokla karşılasın. Çok günahımızı, rıfk (yumuşaklığı) ile azaltsın. Semaya uzanan ellerimizi boşa çevirmesin. Bizi ümitvar eylesin. En daraldığımız yerde, hesaba katmadığımız yerden bir çıkış nasip etsin. Bizleri şeytanın ve kötü nefsin tuzaklarından azade etsin. Bu mübarek ayı en uygun şekilde tamamlamayı nasip eylesin. Bu ayı cömertlikle kapatmayı nasip buyursun. Bizi, sevdiklerimizi her türlü kaza, bela, hastalık, musibet ve afetten beri eylesin. En büyük nimet olan sağlığı üzerimizde daim eylesin. Ahirette, Habib-i Kibriya'sına komşu eylesin. Cennetlerden en güzelinde bizi iskân buyursun. Fitneden, fücurdan, dedikodudan bizleri uzak etsin. İki ayaklı şeytanlara Rabb'im engel koysun. Şerefimizin zirvesi olan dinimizi en güzel şekilde yaşama sevinci lütfetsin. Gençlerimizi her türlü maddi ve manevi tuzaklardan korusun. Onları, iman imtihanıyla karşı karşıya getirmesin. Yanlış yola girmiş olan kardeşlerimize Rabb'im hidayet, tövbe ve ihlas nasip eylesin. Bu ayı en güzel tarzda tamamlamayı, değerlendirmeyi hepimize kolay eylesin.