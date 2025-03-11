ANTALYA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Antalya iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

2025 yılı Antalya imsakiyesi, o bölgede oruç tutacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre, Ramazan'ın ilk günü 1 Mart 2025'te idrak edilecek. Peki, Antalya'da sahur ve iftar saatleri ne zaman? İşte, Ramazan boyunca oruç tutacaklar için Antalya'daki imsak, iftar ve teravih namazı saatleri...

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