Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İslam aşırılığı onaylamaz

ÖLÇÜSÜZ İBADETE RET

Hz. Peygamber'in (SAV) önünde iki seçenek konulmuşsa ve ikisine de müsaade edilmişse Hz. Peygamber kolay olanı tercih ederdi. Hz. Aişe bunu haber veriyor. Bu nedenle orta yolu tutunuz. Amellerinizi kemale yaklaştırınız. Sabahleyin zeval ile akşam arasında ve biraz da gece çalışın, dengeden, itidalden ayrılmayın. Hz. Peygamber ölçüsüz şekilde ibadete müsaade etmemiştir. Bu nedenle de "Dinde aşırı gidenler yok oldu" buyurmuştur. Ayrıca eskiye dair de uyarıda bulunuyordu: "Dinde aşırı gitmekten sakının. Sizden öncekiler dinde aşırılıkları yüzünden yok oldu." Medine'de bu ölçüleri uygulattı. Bir gün mescitte iki direk arasına konulmuş bir ip gördü. "Bu ip nedir?" diye sordu. "Eşiniz Zeynep (RA) ayakta namaz kılmaktan çok yorulunca bu ipe dayanarak namaz kılıyor" dediler. Efendimiz bundan rahatsız oldu ve "İpi çözün, gücü olunca ayakta namaz kılsın, yorulunca da yatsın ve uyusun" buyurdu.





HER GÜN ORUÇ TUTMAK

Hz. Abdullah bin Amr, ibadeti seven bir gençti. Bir gün Peygamberimize gelerek şöyle dedi: "Ey Allah'ın Peygamber'i! Hayatım boyunca her gün oruç tutmak, her geceyi de uyumaksızın namaz kılarak geçirmek istiyorum." Peygamberimiz bunu duyunca şöyle buyurdu: "Buna gücün yetmez. Bütün hayatın boyunca bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen ye. Bazen (nafile) namaz kıl, bazen uyu. Abdullah, "Ben daha fazlasını yapabilirim" dedi.

Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu: "Ayda 3 gün oruç tut. Hayırlar 1'e 10 hesaplanır. Böylece ayda 3 gün, sanki bir yıl gibi olur. Sevap itibarıyla öyle kabul edilir." Hz. Abdullah, "Ben daha fazlasını yapabilirim" dedi. Peygamberimiz bunun üzerine şöyle buyurdu: "O zaman 1 gün tut, 2 gün ye. Bu yeter." Hz. Abdullah: "Ey Allah'ın Resulü! Daha fazlasını yapabilirim." Peygamberimiz son kez şöyle cevap verdi: "O zaman 1 gün ye, 1 gün tut. Bu Allah'ın sevgili kulu Hz. Davud'un orucudur. Daha fazlasına müsaade etmiyorum." Hz. Peygamber (SAV) ile genç sahabe Hz. Abdullah arasındaki bu hikâye manidardır. Sahabe kendini tamamen ibadete verip dünyadan soyutlanmak istiyor. Her gece uyumadan namaz kılan, her gün oruç tutan bir insanın sosyal veya aile hayatının olması çok zordur. İşte bu noktada Hz. Resul ikaz ediyor; Hz. Abdullah'ı hayatın içine çekiyor. O'nu daha iyi anlamaya hakikaten çok muhtacız.

SORU - CEVAP

MAHKEME BİZİ BOŞARSA DİNEN DE BOŞANMIŞ OLUR MUYUZ?

Mahkeme yoluyla gerçekleştirilen boşanmalar bir bain talak (boşanma) olarak geçerlidir. Yani eşinizle dinen de boşanmış olursunuz.



SAĞLIK NEDENİYLE HAC YAPAMAYAN KİŞİ, BU PARAYI SADAKA OLARAK VERMEKLE HAC SORUMLULUĞUNDAN KURTULUR MU?

Hac ibadetini yapamayacak derecede sağlığı bozulan veya aşırı yaşlılık nedeniyle kendisi hacca gidemeyecek durumda olanlar kendileri yerine hacca vekil gönderebilirler. Vekil gönderecek parayı fakirlere sadaka olarak vermekle hac görevini yerine getirmiş sayılmazlar. Böyle yapanın hac borcu düşmez, sadakasının sevabını alır.



VESVESE ŞEYTANDAN MIDIR?

Hz. Peygamber, vesvesenin şeytanın bir oyunu olduğunu belirtir. Hz Ali, "Bizimle ehli kitap arasındaki en büyük fark şeytanın vesvesesidir" der. Şeytan onlarla uğraşmaz. Müminleri ise imanlarında şüpheye düşürünceye kadar uğraşır. Şeytan galip gelirse, Müslüman'dan da uzaklaşır. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN