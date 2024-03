Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İslam aşırılığı onaylamaz

HER GÜN ORUÇ TUTMAK

Hz. Abdullah bin Amr, ibadeti seven bir gençti. Bir gün Peygamberimize gelerek şöyle dedi: "Ey Allah'ın Peygamber'i! Hayatım boyunca her gün oruç tutmak, her geceyi de uyumaksızın namaz kılarak geçirmek istiyorum." Peygamberimiz bunu duyunca şöyle buyurdu: "Buna gücün yetmez. Bütün hayatın boyunca bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen ye. Bazen (nafile) namaz kıl, bazen uyu. Abdullah, "Ben daha fazlasını yapabilirim" dedi.