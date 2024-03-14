Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Günahların seni tüketmeden onları terk et

Sevdiğin dostlar. Beraber olmak istediğin arkadaşlar. Hastalıksız, sınırsız, sonsuz, örselenmediğin, eleştirilmediğin bir hayat. Tiksinmeyeceğin, seni rahatsız edecek ve kabullenemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığı bir gelecek. Hâlbuki sen birkaç günlük zevkin için o güzelliklerin tümünü siliyorsun. Sahi sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Kendi aklının üzerinde bir akıl kabul etmiyor musun?

Hâlbuki sen yokken de şu gördüklerinin tümü vardı. Güneş, ay, rüzgâr, yeşillikler, su ve her şey. Sen tümünün ortasında var olan milyonlarca canlı gibi var oldun işte. Sana ne danışan oldu ne de senin için özel tören düzenlendi. Milyonlarca varlıktan birisin sadece. Bu kadar sıradan, bu kadar basit. Ama öte yandan da sanki her şey senin güzel, düzgün, temiz yaşaman için kurgulanmış. Başrol oyuncusu sensin. Senaryo senin etrafında dönüyor. Sahne, oyuncular, ışık, kostümler hep senin için. Ve sen bunların hiçbirini yapmadın. Geldin, buldun ve oynuyorsun.





ROTAYI SELAMETE KIR

Sence bunlar bir üstün aklın, büyük bir gücün ve kudretin eseri değil mi? Ne dersin? Bence geç kalıyorsun. Bak havada fırtına var. Denizdesin. Müthiş bir anafor ve dalga var. Siyah bulutlar geldi gelecek. Rüzgâr sert esiyor. Bu rüzgâr ve fırtına binlerce gemiyi yutar. Sahil ise ileride. Bekliyor. Gayret edersen fırtınadan önce sahile yanaşırsın. Hadi bakalım; rotayı sahile, selamete, esenliğe kır. Bütün günahından, aymazlıklarından, bohemliğinden, ısrarından, nefsinin histerik vurgunlarından kaç. En uygun yol budur. Yarın dönmek istesen de imkân olmayabilir. Geç kalabilirsin. Sen olmasan da yarın olacak. Ama sen ayarında olmayabilirsin. Gel, günahların seni tüketmeden, sen onları terk et.

GÜNAHLARDAN TÖVBE NASIL OLMALI?

İnsanoğlu günah işleyebilir. Belki işlememelidir. Ama kötülüğe meyleden nefis vardır ve nefsi kişiyi tuzağa düşürebilir. Böyle bir durumda, günahtan tövbe geciktirilmemelidir ve tövbe içten olmalıdır. Günahtan tövbe eden kişi şunlara dikkat etmeli:

- İşlediği günahı tamamen terk etmeli.

- İşlediği günahı dile getirmemeli, konuşmamalı, başkalarına anlatmamalı.

- Kendisini günaha iten ortamlardan uzaklaşmalı.

- İşlediği günaha benzer günahlardan da uzak kalmalı.

- Günahları konuşanları dinlemekten uzak durmalı.

- Yüreğinden günahı silmeli ve içinden böyle bir niyet geçirmemeli.

- Tövbesinde samimi olup olmadığını tartmalı.

- Tövbesinin yaşantısına yansıyıp yansımadığına bakmalı.

- Kalbinin, niyetinin, ihlasının düzgün olup olmadığını kontrol etmeli.

- Tövbe etmeli ama tövbeye de aldanmamalı. Sürekli tövbesine devam etmeli.