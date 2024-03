Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Günahların seni tüketmeden onları terk et

Hayat çok kısa. Ömrün saatleri sayılı. Nefesler de öyle aslında. Hayat ile ölüm arasındaki bağın ne zaman kopacağı belli değil. Hayata dair her zevki yaşamak istiyorsun. "Gün bugündür" diyorsun. "Bir daha mı geleceğim" diyorsun. Senin bu bakışına hak da veriyorum. Çünkü sen hep zevk, sefa, çal oyna gibi bir pencereden baktın. O pencereden panorama öyle işte. Gördüğün gibi. Sen her şeyini ötede bir hayat yok, varsa yoksa her şey bugüne dair diyerek kurguladın. Bir an için bile olsa yanılabileceğini düşünmedin. Hâlbuki en çok yanılanlar, hiç yanılmayacağını zannedenlerdir.