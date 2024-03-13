Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Çağımızın en yaygın günahı: Gıybet

Gıybet ve tecessüsün hem dünyada hem de ahirette cezası vardır. Dünyadayken kişinin yaptığı hayırlar ve ettiği dualar kabul olmaz. Ahirette ise cennetin kapısından çevrilir.

Kur'an-ı Kerim, anlamak isteyenler için çok çarpıcı bir ifadeyle uyarıda bulunuyor: "Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp hepsi sorumludur" (İsra 36). Göz günahı gözlüyor, özlüyor ve pişkin pişkin izliyor.

Mahreme, kalbe, iffete göz dikmiş göz, günahkâr ve asi gözdür. Kendisine ateşin dokunacağı göz bu türden gözdür. Bizler gözün günahı olarak sadece "harama bakma"yı bildik. Nice asi, yoldan çıkmış ve sınırı aşan göz var ki hiç düşünülmedi. Kulak da sorumlu. Haramı, mahremi, kendisini ilgilendirmeyen her şeyi dinleyen kulak, yaradılışının dışına çıkmış kulaktır.

Öyle ya; kulak Kur'an, zikir, hayır ve iyilik sözlerini dinlemek için yaratılmışken haddini aşabiliyor. Bu kulak ve sahibi sorumludur. Kalp de şaşkın. Rabb'ine dönecekken kıblesini, gayesini şaşırıyor. Başka şeylere, dünyevi aşklara, zevklere kendini ram ediyor. Bu ayette kınanan her organ; mahreme dokunma yönüyle de ele alınmış.