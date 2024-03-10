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Küfür edilirse oruç bozulur mu, kaza gerekir mi? Küfür etmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

Ramazan ayında binlerce kişi oruç tutarak dini görevlerini yerine getirmeye çalışırken, bazı vatandaşlar gün içinde yaşadıkları stres nedeniyle ağızlarından istemeden kötü sözlerin çıkmasından endişe duyuyor. Bu durum, oruçlu iken küfür etmenin orucu bozup bozmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, küfür orucu bozar mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 12:52 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:52
Küfür edilirse oruç bozulur mu, kaza gerekir mi? Küfür etmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

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Oruç tutan vatandaşlar, ibadetlerini eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirmek istiyor. Ancak gün içinde karşılaşılan stresli durumlar, bazen ağızdan kötü sözlerin çıkmasına sebep olabiliyor. Bu durum, oruçlu vatandaşların kafasında birçok soru işareti bırakıyor.

KÜFÜR ETMEK ORUCU BOZAR MI?

Öncelikle küfür etmek yanlış olan bir davranıştır. Yani oruçlu veya oruçlu olmamak küfür etme hakkını doğurmaz. Müslüman olan bir kişinin kötü davranışlardan uzak durması lazımdır.

Diyanet'e göre:

"Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Bu nedenle küfür etmek orucu bozmaz ancak sevabına zarar verir. Bu nedenle oruç tutan kimselerin küfürden kaçınmaları gerekir."

"Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur." (Buhari, Savm, 8)."

"Or"uçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir. Bu itibarla oruçlu bir kişinin davranışlarına daha çok dikkat etmesi gerekir. Dinin yasakladığı bir eylemin yapılması dinen caiz olmasa da, bu işlem orucu bozmaz. küfür eden kimsenin derhal tevbe etmesi ve aynı hataya tekrar düşmemesi gerekir."

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