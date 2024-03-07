Ramazan ayı, müslümanlar için ibadet, sabır, ve manevi bir dönem olarak kabul edilir. Oruç tutanlar, gün boyunca yemek, içmek ve bazı fiziksel eylemlerden kaçınarak bu kutsal ayı anlamlandırırlar. Ancak, bazı güzellik uygulamaları, özellikle de ağda yapma konusu, oruç tutanlar arasında sıkça merak edilen bir konudur.
Ramazan ayında oruç tutarken dikkatli olmak ve orucun bilinçli bir şekilde bozulmamasına özen göstermek, ibadetin anlamını korumak için önemlidir. Ağda gibi güzellik uygulamalarını gerçekleştirirken de dini hassasiyetlere dikkat etmek, bu kutsal ayı daha sağlıklı ve manevi bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.
AĞDA VEYA EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCA ENGEL OLUR MU?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur.
Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz. Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir.