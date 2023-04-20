Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ramazan ayını unutmayalım

Ramazan bitince amel defterimizi katlayıp da gelecek Ramazan'a kadar ibadetlerinize ara vermeyelim
Amel defterinizi Ramazan'da iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi çıkardınız, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız, özetle Ramazan şuuruna uygun ibadetler yaptınız. Peki, bundan sonra ne yapacaksınız? Kendinize yeni dönemde – önümüzdeki Ramazan'a kadar – bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak? İnşallah Ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek Ramazan'a kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam bu.
YARIN RAMAZAN BAYRAMI
Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız. Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız. Vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz. Gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada sizi bekleyecekler. Hayattayken bekledikleri gibi. Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz. Orada hocamızın güzel vaazını dinleyeceksiniz. Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü Peygamberimiz (sav) 'selamı yayın' buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır.