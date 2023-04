Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Allah rızası için yapın

BİR DUA

Hz. Âdem'in duası

Ey Allah'ım, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni bağışla ey Rabbim. Şüphesiz ki günahları ancak sen bağışlarsın, senden başka kimse bağışlayamaz. Tövbemi kabul et. Zira sen, çokça tövbeleri kabul eden ve bağışlayansın. Ey Allah'ım, senden kalbimi marifet nuru ile ebedi olarak diriltmeni istiyorum. Ya Allah, istiyorum ki rahmetinle, beni imanla canlandırasın, zira sen merhamet edicilerin en merhametlisisin. Ey Allah'ım, dinimizi salim kıl. Bize merhameti olmayanları üzerimize musallat kılma. Bizi dünya ve ahiret rızkları ile rızıklandır. Zira sen her şeye kadirsin.



BİR ESMA

El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vâkıf.

BİR SEVAP

Sizden biriniz abdestli olduğu halde namaz kılacağı yerde beklediği müddetçe melekler kendisine dua ederler ve şöyle derler: Allah'ım onu bağışla! Allah'ım ona merhamet et.

BİR AYET

"İnsanlar, 'İnandık' demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?" (Ankebut, 2)



BİR HADİS

"Allah'ım, harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) senden başkasına muhtaç etme." (Tirmizî, Deavât, 110)

SORU-CEVAP

1- Haram parayla hayır yapılabilir mi acaba?

Haram yoldan edinilmiş para, bir kişiye aitse sahibine iade edilmelidir. Sahibi ölmüşse mirasçılarına verilmelidir. Onlar da yoksa, o kişi adına fakirlere dağıtılmalıdır. Haram para başka yolla edinilmiş de sahibi yoksa bu para genele ait yerlere (hastane, okul gibi) harcanabilir. Ancak bu işlerden sevap beklenilmemelidir.

2- Bir kadın yanında mahremi (baba, amca, erkek, kardeş gibi yakını) yoksa hacca gidebilir mi?

Hacca giden bir kadının yanında mahreminin olmasının gerektiğini bazı âlimler söylemiştir. Doğru olan budur. Ancak kadın yanına mahrem bulamazsa, güvenilir arkadaş grubuyla hacca gidebilir. Bazı âlimler "Her türlü güvenlik varsa tek başına gidebilir" derler. Bu durumda hac kabul olur.

3- Ziynet eşyalarının zekatı verilir mi?

Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekâta tabi değildir. Altın ve gümüşten oluşan ziynetler ise zekâtta aranan nisaba ulaşırsa zekâta tabi olur. Bilindiği gibi altın ve gümüşteki nisap miktarı 80.18 gr ve daha fazlasıdır. Bu miktar altının üzerinden bir yılın geçmiş olma şartı vardır.