Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kadir gecesi bir fırsattır

Kadir gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Kur'an-ı Kerim bu gecede Hz. Peygamber (s.a.v.)'e inmeye başlamıştır. Bu gecede Cebrail ve görevli melekler– ki sayısını ancak Rabbimiz bilir– art arda inerler.
Onların görevi kendilerine verilen özel işleri yapmaktır. Ve o gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir. Bu geceye kadir gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan birisi, kadir gecesinin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır.
Diğeri de bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir. Kadir gecesinin 27. gece olduğu konusunda birçok islam alimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu aydaki son on geceye işaret etmiş ve; "Kadir gecesini Ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Peki neden açık bir dille 'şu gece' dememişlerdir? Muhtemelen, sadece bir geceyi dolu dolu değerlendirip de diğer gecelerdeki büyük fırsatı kaçırmayalım diyedir. Zaten Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan'ın son on gününü dolu dolu geçirirdi.
Bu gece selamı yayalım. Herkese selam verelim. Çünkü bu gecenin sloganı 'selam'dır. Kadir Suresi'nde de belirtildiği gibi bu gecenin tümü selamdır, esenliktir. Barıştır. Çünkü surenin sonunda bu gece için "fecre kadar bir selamdır" buyruluyor. Yüce Rabbim hepimizin duasını, orucunu, zekatını, sahurunu, tevbesini, yönelişini, dönüşünü bu gece kabul etsin. Sağlam bir imanla, sarsılmayan bir teslimiyetle Kur'an'a ve Hz. Peygamber'e bağlılığımızı devam ettirsin. Bu gecenin affından uzak olma ihtimali olanlar sayılır.