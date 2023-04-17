Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kadir gecesi bir fırsattır





PEYGAMBERİMİZİN İSTİĞFAR DUALARI

1. DUA

Okunuşu: "Sübhanekallahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente'ttavvabü'r- rahim." Anlamı: "Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamdederim. Allah'ım! Beni bağışla. Kuşkusuz Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olansın." (Buhari)



2. DUA

Okunuşu: "Allahümmağfirli hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata'i ve amdi ve küllü zalike ındi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma ente a'lemü bihi mini ente'l-mukaddimü ve ente'lmuahhiru ve ente ala külli şey'in kadir."

Anlamı: "İlahi! Hatalarımı, bilgisizliğimi, işlerimdeki israfımı (aşırı hareketimi), Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi halimi, şakamı, hatamı, kasıtlı davranışlarımı bağışla. Bu kusurların hepsi bende var. İlahi! Önden gönderdiğim, önceden yaptığım ve sonraya bıraktığım, sonradan yapabileceğim gizli ve açıktan işlediğim ve Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Çünkü Sensin ileri götüren, Sensin geri bırakan, Sensin her şeye gücü yeten!" (Buhari, Müslim)



3. DUA

Okunuşu: "Estağfirullahe'l- azimellezi la ilahe illa hüve'lhayyu'l- kayyume ve etubu ileyh." Anlamı: "Hayy ve Kayyum olup kendisinden başka ilah bulunmayan yüce Allah'tan mağfiret dilerim, O'na tevbe ederim." Dua ile ilgili bilgi: Kim bu cümleleri okursa deniz köpükleri kadar da olsa –veya Efendimiz şu ifadelerden birini kullanmıştır: Veya Alic çölü kumları sayısınca yahut ağaçların yaprakları adedince veya dünya günleri sayısınca- günahı olsa Allah günahlarını bağışlar." (Tirmizi)

4. DUA

Okunuşu: "Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke ente'ttevabbü'r- rahim." Anlamı: "Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et. Hakikat Sen tevbeleri çok kabul eden ve esirgeyensin."

5. DUA

Okunuşu: "Sübhanallahi be bi hamdihi sübhannallahi'lazimi estağfirullahe'l-azime ve etubü ileyh." Anlamı: "Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. Azim olan Allah'a istiğfar eder, O'na tevbe ederim."

6. DUA

Okunuşu: "Estağfirullahe innehu kane gaffara." Anlamı: "Allah'tan af diliyorum. Çünkü Allah bolca bağışlayıcıdır."

7. DUA

Okunuşu: "Esteğfirullahe innehu kane tevvaba." Anlamı: "Allah'tan af talep ediyorum. Çünkü Allah bolca tevbeleri kabul edendir."

8. DUA

Okunuşu: "Rabbiğfir verham ve ente hayru'r-rahimin." Anlamı: "Ya Rabbi! Affet, rahmet et, zira Sen rahmet edenlerin en hayırlısısın."

9. DUA

Okunuşu: "Fağfir lena verhamna ve ente hayru'lğafirin." Anlamı: "Bizi affet, bize mağfiret gönder. Zira Sen affedenlerin en hayırlısısın." gibi cümlelerle istiğfarda bulunması çok güzeldir."

10. DUA

Okunuşu: "Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzü bike min şerri ma sana'tü ebuu leke bi ni'metike ve aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiru'z-zünube illa ente ya erhamerrahimin." Anlamı: "Allah'ım! Sen Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum, gücüm yettiğince ahdin ve va'din üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ve günahlarımı ikrar ederim. Beni affet, çünkü günahları ancak sen affedersin. Ey merhametlilerin en merhametlisi...