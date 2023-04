Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kadir gecesi bir fırsattır

Diğeri de bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir. Kadir gecesinin 27. gece olduğu konusunda birçok islam alimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu aydaki son on geceye işaret etmiş ve; "Kadir gecesini Ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Peki neden açık bir dille 'şu gece' dememişlerdir? Muhtemelen, sadece bir geceyi dolu dolu değerlendirip de diğer gecelerdeki büyük fırsatı kaçırmayalım diyedir. Zaten Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan'ın son on gününü dolu dolu geçirirdi.