Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekat malı korur

Zekât bir anlamda malın temizlenmesidir. Malın kefaretidir. Fakirlerle sermaye yoluyla diyaloğa çağrıdır. Alın terimizi tanımadığımız insanlarla paylaşmaktır.
Fıkıh dilinde zekât, belirli yerlerde harcamak üzere, dini ölçülere göre zengin sayılan kişilerin mallarından alınan belli payı kasteder. Kelime olarak ise "arınma ve bereket" anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de zekât kelimesi iki yerde (Kehf 18/81, Meryem 19/51) geçer. Ama sözlük anlamı olarak toplam 30 ayette geçer. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde zekât ile namaz beraber anılır. Bu da, iki ibadetin birbirini tamamladığı anlamına gelir.
Biri maddi dünyamızı, öteki ise manevi hayatımızı temizler. Peygamberimiz malların zekâtla korunduğunu hatırlatır (Et- Tergip, C.1, S. 520). Zekât bir anlamda malın temizlenmesidir. Malın kefaretidir. Fakirlerle sermaye yoluyla diyaloğa çağrıdır. Alın terimizi tanımadığımız insanlarla paylaşmaktır. Zekâtın gerekliliği için kişinin zengin olması gerekir.
Zenginlik ise, borçlar ve bir yıllık zaruri ihtiyaçlar hariç belli bir miktar paraya veya ticaret malına sahip olmakla mümkündür. Bu şart altında zekât vermek kişiye farz olur. Ayrıca hayvanların ve mahsullerin de zekâtını çıkarmak gerekir. Nisap denilen zekât sınırı genellikle 80.18 gram altının parasal karşılığıdır.